В Одесі двоє людей загинуло і одну травмовано при зіткненні автомобіля з електроопорою

17:58, 24 березня 2018
Інциденти
2015
фото УНИАН

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіціі в Одеській області, під час руху по вулиці Дмитра Донського автомобіль марки Toyota зіткнувся з електроопорою.

У результаті зіткнення автомобіль перекинувся. Водій дістав травми, а двоє його пасажирів - чоловіки 1991 і 1992 років народження, які перебували на задньому сидінні, загинули.

Зараз на місці події працюють поліцейські. Вони з'ясовують обставини ДТП, в тому числі, перевіряють наявність алкоголю в крові водія.

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Теги: #Одеса#ДТП