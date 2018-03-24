В Одесі двоє людей загинуло і одну травмовано при зіткненні автомобіля з електроопорою
17:58, 24 березня 2018Інциденти
2015
У результаті зіткнення автомобіль перекинувся: водій зазнав травм, а двоє його пасажирів, які перебували на задньому сидінні, загинули.
Зараз на місці події працюють поліцейські \ фото УНІАН
У Київському районі Одеси сьогодні двоє людей загинули і одну травмовано в результаті зіткнення автомобіля з електричною опорою.
Читайте такожВ Одесі застрелився 19-річний курсант
Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіціі в Одеській області, під час руху по вулиці Дмитра Донського автомобіль марки Toyota зіткнувся з електроопорою.
У результаті зіткнення автомобіль перекинувся. Водій дістав травми, а двоє його пасажирів - чоловіки 1991 і 1992 років народження, які перебували на задньому сидінні, загинули.
Зараз на місці події працюють поліцейські. Вони з'ясовують обставини ДТП, в тому числі, перевіряють наявність алкоголю в крові водія.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter