У масштабному ДТП на Харківщині зіткнулися сім автомобілів (фото)
16:46, 27 березня 2018Інциденти
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В результаті ДТП зіткнулися сім автомобілів, одна з вантажівок перекинулася.
Внаслідок ДТП перекинулася вантажівка / фото facebook.com/police.kharkov
У вівторок, 27 березня, близько 05.40 на трасі Київ-Харків-Довжанський поблизу Чугуєва під Харковом зіткнулися сім автомобілів.
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Як повідомили у прес-службі поліції Харківщини, у результаті аварії постраждалих осіб не має.
"В результаті ДТП зіткнулися сім автомобілів. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження, ніхто з людей не постраждав. Один із автомобілів перекинувся", - йдеться в повідомленні.
"Загалом у ДТП потрапили три вантажівки - "Рено", "Вольво", МАН, два легковики – ВАЗ-2101, ВАЗ-2107, мікроавтобус "Опель" та позашляховик "Сузукі"", - уточнили в поліції.
Постраждалих в ДТП немає / фото facebook.com/police.kharkov
Також правоохоронці додали, що внаслідок ДТП близько години був ускладнений рух транспорту.
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