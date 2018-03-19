У Запоріжжі перекинулася маршрутка з пасажирами (відео)

На момент аварії в маршрутному мікроавтобусі перебували 18 пасажирів.

У Запоріжжі на засніженій дорозі перекинулося маршрутне таксі, в якому на момент аварії перебували 18 пасажирів.

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Про це УНІАН повідомили в патрульної поліції Запоріжжя.

Аварія сталася сьогодні, 19 березня, на Дніпровському шосе. За словами водія маршрутного таксі, через нерозчищений сніг він не побачив бордюр і в'їхав у нього, що і призвело до перекидання транспортного засобу.

У результаті ДТП чотири людини отримали травми, їх госпіталізували в міську лікарню.