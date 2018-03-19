У Запоріжжі перекинулася маршрутка з пасажирами (відео)
15:17, 19 березня 2018Інциденти
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На момент аварії в маршрутному мікроавтобусі перебували 18 пасажирів.
У Запоріжжі перекинулася маршрутка / фото iz.com.ua
У Запоріжжі на засніженій дорозі перекинулося маршрутне таксі, в якому на момент аварії перебували 18 пасажирів.
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Про це УНІАН повідомили в патрульної поліції Запоріжжя.
Аварія сталася сьогодні, 19 березня, на Дніпровському шосе. За словами водія маршрутного таксі, через нерозчищений сніг він не побачив бордюр і в'їхав у нього, що і призвело до перекидання транспортного засобу.
У результаті ДТП чотири людини отримали травми, їх госпіталізували в міську лікарню.
Відео: Facebook / Виктор Шейко
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