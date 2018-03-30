На Житомирщині затримано двох наркоділків, які поставляли метадон до виправної колонії

Вчора поліцейські провели обшуки за місцями проживання фігурантів та у виправній колонії. Правоохоронці вилучили метадон, марихуану, гроші та банківські картки, засоби зв’язку, та інші речі, що свідчать про незаконну діяльність.

Вчора у місті Коростень Житомирської області затримано двох членів банди наркоділків, які організували поставки до виправної колонії метадону – синтетичного наркотика опійної групи.

Про це УНІАН повідомили у Відділі комунікації поліції Житомирської області.

Щоб затримати членів банди, 29 березня поліцейські провели обшуки за місцями проживання фігурантів та у виправній колонії.

Під час обшуків правоохоронці вилучили метадон, марихуану, гроші та банківські картки, засоби зв’язку, та інші свідчення незаконної діяльності. Точну кількість та вартість вилученого встановлюють експерти.

На сьогоднішній день встановлена причетність до діяльності цієї злочинної групи десяти осіб.

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Серед фігурантів справи – 54-річна раніше судима за збут наркотиків місцева жителька. Поліцейські з’ясували, що ця жінка займалась доставкою метадону на територію Житомирщини з сусідніх регіонів країни. Інші учасники, віком від 29 до 47 років, займалися роздрібним збутом наркотичного засобу на території Житомирщини та до місць позбавлення волі, ще двоє засуджених отримували та збували метадон у виправному закладі.

Вчора затримано двох причетних до незаконної діяльності чоловіків, віком 37 та 47 років. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу відносно них та інших учасників групи.

Триває подальше досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.

Фігурантам справи загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі.

Довідка. Метадон - синтетичний наркотик опійної групи. Використовується в замістній підтримуючій терапії, як засіб для лікування наркоманії.