У Львові затримали зловмисників, що скоїли розбійний напад на магазин

Зловмисникам повідомлено про підозру у скоєнні розбійного нападу, досудове розслідування триває.

Правоохоронці затримали двох 18-річних мешканців Волинської області, які скоїли розбійний на магазин по вулиці Клепарівській у Львові.

Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

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"Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетні двоє 18-річних мешканців Волинської області. Нападники були затримані, суд обрав для них міру запобіжного заходу - тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Зловмисникам повідомлено про підозру у скоєнні цього злочину, досудове розслідування триває.

В поліції нагадали, що 18 березня у Шевченківський відділ поліції надійшло повідомлення про розбійний напад на один з магазинів, розташований на вулиці Клепарівській у Львові. Як встановили правоохоронці, близько 20.10 у магазин зайшли двоє чоловіків, побили жінку-продавця та, погрожуючи їй предметом, схожим на зброю, заволоділи грошима з каси, а також спиртним та цигарками, після чого втекли.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (розбій) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.