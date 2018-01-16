У Києві двоє п'яних молодиків побили перехожого: відібрали телефон та гроші (фото)

Київська поліція затримала двох молодиків за розбійний напад на перехожого. Подія сталася у центрі столиці.

Після побиття чоловіка зловмисники відібрали у нього телефон і гроші та втекли. Нападників затримали у сусідньому кварталі, після чого доставили до відділу поліції, повідомили у прес-службі ГУНП в Києві.

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За словами потерпілого, він йшов по вулиці, коли до нього підійшли двоє незнайомців напідпитку. Далі кілька разів вони вдарили чоловіка по голові, від чого він впав та знепритомнів. Отямившись, потерпілий виявив відсутність телефона й грошей та одразу звернувся до поліції.

"Потерпілого із черепно-мозковою травмою госпіталізували до лікарні, а за наданим орієнтуванням правоохоронці невдовзі затримали двох хлопців 16-ти та 17-ти років", - розповіли у поліції.

У порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України їх затримали. При поверхневому огляді в одного з правопорушників виявили та вилучили гаджет, якій упізнав потерпілий.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Фігурантам оголошено про підозру та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.