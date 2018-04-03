У Дніпрі в маршрутці зірвало кран газового балона: пасажири в паніці залишали автобус

В результаті тисняви постраждала дитина.

Сьогодні в маршрутному таксі № 23 в Дніпрі на ходу зірвало кран газового балона. В салоні серед пасажирів почалася паніка, а після — тиснява, в результаті якої постраждала дитина.

Інцидент стався рано вранці, близько 7:40. Про це "Інформатору" розповіли очевидці події. За їх словами, у паніці люди штовхнули дівчинку, через що та вдарилася головою об поручень. Водій вибіг з маршрутки в першу чергу.

У компанії перевізника повідомили, що водій громадського транспорту попав в яму, внаслідок чого сталася розгерметизація газового балона.

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині через ями на дорозі перекинувся і загорівся молоковоз.

На повороті мікроавтобус намагався обігнати молоковоз, який об'їзджав яму на дорозі, через що водій молоковоза, який починав маневр об'їзду ями, таки був змушений в'їхати в неї, після чого вантажівку занесло, і вона перекинулася. При цьому загорівся один з газових балонів.