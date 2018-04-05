У Тернополі власник квартири примусив орендаря-іноземця заплатити тисячу доларів за затоплення, якого не було

Насправді ніякого затоплення не було, а іноземець змушений був віддати більше тисячі доларів США, щоб отримати власне майно.

У Тернополі власник квартири примусив орендаря-іноземця заплатити 1,1 тис. доларів за затоплення, якого не було.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, щоб змусити винаймача сплатити вищевказану суму, тернополянин забрав ключ від квартири, де знаходились особисті речі орендаря. Лише після сплати грошей чоловік зміг забрати те, що йому належало.

Насправді ніякого затоплення не було, а іноземець змушений був віддати більше тисячі доларів США, щоб отримати власне майно.

Вказане правопорушення викрите працівниками Тернопільської місцевої прокуратури спільно з Управлінням Служби безпеки України в Тернопільській області.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.355 КК України (примушування до виконання цивільно-правових зобов'язань).