Жахлива ДТП в Криму: при зіткненні легковика і трьох вантажівок загинули семеро осіб, у тому числі діти (фото, відео)

Ще дев'ятеро людей постраждали, двоє з яких були доставлені в лікарню у важкому стані.

В окупованому Криму в результаті зіткнення трьох вантажівок і легковика на трасі Керч-Феодосія загинули семеро осіб, у тому числі діти. Ще дев'ятеро людей постраждали, двоє з яких були доставлені в лікарню у важкому стані.

Про це повідомляє прес-служба Управління МНС Росії по Криму.

Аварія сталася ввечері в п'ятницю, 16 лютого, на повороті біля селища Ленінське. В легковій машині знаходилися шість осіб, всі вони загинули. Також загинув водій однієї з вантажівок.

Пізніше в МНС повідомили, що водій «ВАЗ-2105» хотів обігнати вантажівку, але зіткнувся з нею по дотичній, після чого вилетів на смугу зустрічного руху «під зустрічну вантажівку». Потім учасником ДТП став ще одна вантажівка за умов поганої видимості. У результаті «ВАЗ-2105» був сильно деформований, а вантажівки, які знаходилися по обидві сторони дороги, загорілися. Площа пожежі становила 30 кв. м.

Сьогодні вранці траса Керч-Феодосія, на якій відбулася смертельна ДТП, перекрита. Про це повідомляє кримське управління МНС Росії, передають «Крим.Реалії».

«Рух по трасі Керч-Феодосія заблоковано, зараз всі автомобілі відправляються в об'їзд. Йде ліквідація наслідків ДТП», – сказано в повідомленні.

Рятувальники в даний час усуваються наслідки пожежі, яка виникла на місці події.