Суд у Києві вирішив не брати під варту мешканця Солом'янки, який стріляв у вікна сусіднього будинку

В прокуратурі заявили, що домагатимуться більш суворої міри запобіжного заходу для 24-річного хулігана.

Солом'янський районний суд Києва застосував запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до підозрюваного у хуліганстві, який стріляв у столиці по вікнах житлового будинку у Солом’янському районі. Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

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«Під час вирішення питання про обрання йому запобіжного заходу Солом’янський райсуд Києва відмовив у задоволенні клопотання прокуратури щодо взяття підозрюваного під варту та застосував щодо нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Не погоджуючись з таким рішенням, місцева прокуратура оскаржуватиме його в апеляційному порядку», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що напередодні прокурори повідомили 24-річному мешканцю столиці про підозру у вчиненні злочину, передбаченого, ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України.

У відомстві нагадали, що інцидент стався вранці 7 квітня, коли мешканці житлового комплексу на вул. Митрополита Липківського повідомили правоохоронцям, що виявили наскрізні отвори на вікнах у своїх квартирах, а всередині приміщень - предмети, схожі на кулі.

Згодом зловмисника було встановлено. Ним виявився 24-річний мешканець сусіднього будинку, який мешкає в орендованій квартирі. Під час проведення обшуку правоохоронці вилучили в його оселі пістолет марки «ТТ», набої до нього, а також стріляну гільзу.