Підозрюваного у фінансуванні "ДНР" екс-соліста Львівської опери звинуватили в розбещенні 13-річної дівчинки

Санжаревського підозрюють в пособництві російським спецслужбам у справі інформаційної війни проти України.

Народний депутат України Антон Геращенко розповів подробиці про справу обвинуваченого у фінансуванні "ДНР" вже колишнього соліста Львівського національного театру опери і балети Миколи Санжаревського.

Про це він заявив в Facebook. Геращенко подякував блогеру Олені Добровольській за допомогу в аналізі та публікацію матеріалів.

«Ось уже четвертий рік, як він живе подвійним життям, сподіваючись про те, що ніхто не дізнається про те, що всі ці роки він був активним посібником російських спецслужб у справі інформаційної війни проти своєї Батьківщини. Роки пішли на те, щоб силами волонтерів Центру «Миротворець» і «Українського Кіберальянса», СБУ та Національної Поліції виявити і задокументувати мережу антиукраїнської пропаганди, розгорнутої Миколою Санжаревским під невсипущий контролем росспецслужб", - пише Геращенко.

Він зазначив, що з'ясувалося, що група Санжаревського займалася не тільки антиукраїнською пропагандою і поширенням фейків.

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"Вони займалися також збором коштів на лікування дітей "біженців" через соціальні мережі в розрахунку на те, що довірливі жалісливі українці будуть жертвувати гроші на їх лікування. І вони домагалися свого. Ось тільки гроші українців акумулювалися і вирушали на підтримку ДНР. Крім шпигунської діяльності Миколі Санжаревскому доведеться відповісти і за розбещення неповнолітньої дівчини Вікторії, яку він не тільки розбещував з 13 років, але і через яку вивідував відомості про військову службу її брата в зоні АТО", - повідомив Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, з Львівського національного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької звільнили соліста балету Миколу Санжаревського, якого підозрюють у підтримці та фінансуванні сепаратистів.