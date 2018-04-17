Кривава аварія у Кривому Розі: загиблих вже десятеро - ЗМІ

За відомостями поліції, після аварії в лікарні доставили 18 постраждалих.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди в Кривому Розі загинуло не менше десяти осіб.

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За відомостями поліції, після аварії в лікарні доставили 18 постраждалих. Про це з посиланням на джерела повідомляє місцеве видання "Перший Криворізький".

В Кривому Розі маршрутка зіткнулася з автобусом, в результаті чого загинули люди. За даними місцевих ЗМІ, легковий автомобіль Mazda проїжджав перехрестя на жовтий сигнал і врізався в маршрутку, яку ударом відкинуло на зустрічну смугу під колеса робочого автобусу зі співробітниками металургійного заводу.