У Черкасах чоловік поранив ножем трьох правоохоронців (відео)

17:22, 17 квітня 2018
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Затримання зловмисника відбулося сьогодні, 17 квітня / фото УНІАН

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області.

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Згідно з повідомленням, до Черкаського відділу поліції звернувся 53-річний місцевий житель з приводу зустрічі з дільничним офіцером поліції. Під час перебування на території відділу поліції чоловік зненацька напав на поліцейського та завдав йому ножового поранення в спину.

У поліції зазначили, що під час його затримання, зловмисник наніс ножові поранення ще двом правоохоронцям. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, ніж вилучено. Поліцейських доставлено до лікарні.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Як уточнив УНІАН представник поліції, затримання зловмисника відбулося сьогодні, 17 квітня.

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Теги: #поліція#Черкаси#напад з ножем