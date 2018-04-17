У Черкасах чоловік поранив ножем трьох правоохоронців (відео)
У Черкасах затримано чоловіка, який у відділі поліції поранив ножем трьох правоохоронців.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області.
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Згідно з повідомленням, до Черкаського відділу поліції звернувся 53-річний місцевий житель з приводу зустрічі з дільничним офіцером поліції. Під час перебування на території відділу поліції чоловік зненацька напав на поліцейського та завдав йому ножового поранення в спину.
У поліції зазначили, що під час його затримання, зловмисник наніс ножові поранення ще двом правоохоронцям. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, ніж вилучено. Поліцейських доставлено до лікарні.
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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.
Як уточнив УНІАН представник поліції, затримання зловмисника відбулося сьогодні, 17 квітня.
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