Річки з окропу: у Харкові обвалилась наземна теплотраса (відео)

Труба, що трималася на опорах і йшла уздовж вулиці, раптово впала.

У Харкові обвалилась наземна теплотраса.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Аварія сталася надвечір на околиці міста. Труба, що трималася на опорах і йшла уздовж вулиці, раптово впала. Кип'яток розлився на кількасот метрів. На щастя ніхто не постраждав. Через аварію без води залишилися дві багатоповерхівки.

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За попередніми даними обвалилося через пошкодження опори. Комунальники обіцяють вирішити проблему за півтори доби.