Прем'єра наступного покоління флагманів Samsung очікується в січні 2026 року.

Майбутній флагман Galaxy S26 Ultra від Samsung отримає швидку дротову зарядку потужністю 60 Вт, що стане помітним поліпшенням порівняно з 45 Вт, яку компанія вперше встановила в S22 Ultra у 2022 році. Про це повідомляє портал Android Authority.

Адаптер живлення потужністю 60 Вт на базі технології Super Fast Charging 3.0 помітили на сайті Samsung, що фактично підтверджує, що виробник готує довгоочікуване поліпшення за швидкістю зарядки.

Новий адаптер EP-T6010 підтримує стандарт USB Power Delivery 3.1 з PPS, що дає змогу динамічно регулювати напругу (від 5 В до 20 В) і забезпечує до 60 Вт потужності через один USB-C порт, без необхідності використання спеціального USB-C кабелю на 5 А.

Це помітне поліпшення порівняно з нинішніми адаптерами Samsung, які обмежуються 45 Вт навіть у найбільш просунутих флагманах, таких як Galaxy S25 Ultra. Новий 60 Вт адаптер робить зарядку не тільки швидшою, а й більш універсальною: він підходить для смартфонів, планшетів і навіть деяких компактних ноутбуків.

Водночас швидка зарядка на 60 Вт сильно поступається китайським конкурентам, які давно навчили свої смартфони заряджатися з потужністю понад 100 Вт, а деякі моделі доходять до 200 Вт.

Залишається загадкою, чи всі моделі серії Galaxy S26 будуть підтримувати адаптер живлення на 60 Вт. Ймовірно, що максимальну потужність зможе використовувати тільки флагман Galaxy S26 Ultra, тоді як базовий Galaxy S26 і модель Plus залишаться на рівні 25 Вт і 45 Вт відповідно.

Презентація флагманської серії Galaxy S26 має відбутися в січні 2026 року. Раніше стало відомо, у яких кольорах вийдуть нові смартфони. Цього разу компанія приготувала більш незвичайні забарвлення.

