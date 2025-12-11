Збитки, завдані Україні, оцінено більш ніж у 200 млн грн.

У Польщі заарештували російського науковця, представника Ермітажу, якого в Україні підозрюють у незаконних розкопках на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє RMF FM.

За даними журналістів, Олександр Б. був затриманий співробітниками Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW). Фігуранта розшукує Україна за проведення незаконних археологічних робіт на тимчасово окупованому Кримському півострові. Київ наполягатиме на його екстрадиції, звинувачуючи у пошкодженні кримських об’єктів культурної спадщини - збитки оцінено більш ніж у 200 млн грн.

За інформацією журналіста RMF FM Кшиштофа Засади, Олександр Б., керівник відділу давньої археології Державного Ермітажу, проводив цикл лекцій у Європі. До Варшави він заїхав транзитом — дорогою з Нідерландів на Балкани. Саме там минулого тижня його затримали агенти ABW.

Українська прокуратура розшукує науковця з листопада минулого року. За даними Києва, з 2014 року, будучи керівником секції давньої археології Ермітажу, він був одним із очільників пошукових груп в окупованому Росією Криму. Його команда без дозволів проводила розкопки на об’єкті "Стародавнє місто Мірмекіон" у Керчі. Слідчі стверджують, що саме ці роботи спричинили часткове знищення пам’ятки культурної спадщини.

Допит у Варшаві та рішення суду

Після затримання Олександра Б. допитали у Варшавській окружній прокуратурі. Він відмовився давати пояснення. На підставі екстрадиційного законодавства та польсько-української угоди про правову допомогу прокурор подав до суду клопотання про тимчасовий арешт росіянина. Суд задовольнив запит і постановив узяти підозрюваного під варту на 40 днів.

"Найближчим часом Україна надішле до Польщі офіційний запит на екстрадицію. Коли документи надійдуть, суд проаналізує їх і вирішить, чи є підстави для видачі науковця українській стороні. Інкримінований злочин передбачає від одного до десяти років ув’язнення", - йдеться у статті.

Російські дипломати вже повідомлені про затримання. Тим часом у РФ скасовано заплановані на другу половину місяця лекції зазначеного фігуранта справи. Зокрема, 19 грудня він мав виступити у московському Ізмайловському центрі з лекцією "Давні чудовиська в міфах і мистецтві".

Крим як місце систематичного нищення культурної спадщини

Представники президента України в Автономній Республіці Крим неодноразово наголошували: від початку окупації у 2014 році півострів став територією системного пограбування Росією культурної спадщини та історичної пам’яті. Це, за їхніми словами, частина плану, спрямованого на витіснення кримськотатарської та української ідентичності.

Серед прикладів — руйнування Ханського палацу в Бахчисараї, єдиного у світі збереженого палацового комплексу кримських татар. Також згадуються незаконні археологічні роботи, зокрема на тому самому об’єкті "Стародавнє місто Мірмекіон" у Керчі, де працював Олександр Б., та під час будівництва траси "Таврида" — одного з ключових російських інфраструктурних проєктів у Криму. Поспіх, з яким проводилися "археологічні дослідження" вздовж траси, за оцінками експертів, призвів до серйозних втрат для культурного надбання.

Росія руйнує кримську спадщину

Ще у 2015 році повідомлялося, що у російський Ермітаж вивозять колекції з окупованого Криму, у тому числі з Херсонеса Таврійського, Судака та Центрального музею Тавриди у Сімферополі.

Згодом на сайті Херсонеса Таврійського та у російських ЗМІ з’явилося спростування цієї інформації, проте сам Ермітаж анонсував виставку з кримськими експонатами. Виставки в Ермітажі під назвою "На землі грифона. Антична археологія Ермітажу у Криму" включала предмети з колекції Східно-Кримського історико-культурного музею-заповідника.

