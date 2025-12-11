Тепер оновитися зможуть популярні моделі 2023 і 2024 років.

У середині жовтні Xiaomi почала випуск стабільної версії HyperOS 3 на базі Android 16 для найактуальніших смартфонів флагманського і середнього класу. Тепер компанія звернула увагу на старіші моделі 2023 і 2024 років.

Як повідомляє ресурс ITHome, 10 більш ранніх пристроїв Xiaomi і Redmi отримали стабільну збірку HyperOS 3. Серед них:

Xiaomi Mix Fold 3

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Redmi Note 15 Pro+

Redmi Note 15 Pro

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 13 Pro

Поки що йдеться про китайську версію прошивки. Глобальна версія HyperOS 3 для зазначених вище девайсів знаходиться на стадії внутрішнього тестування і, як очікується, вийде на початку січня 2026 року.

Якщо все піде за планом, до березня 2026 року HyperOS 3 повинні отримати всі телефони Xiaomi/Redmi/Poco, які офіційно підтримують нову OC.

При цьому деякі пристрої Xiaomi отримають прошивку HyperOS 3 на базі торішньої Android 15. Серед них, наприклад, Xiaomi 13 Lite, Redmi Note 12T Pro, Pad 6 Pro та інші популярні девайси.

Відомо, що свіжа HyperOS 3 принесла перероблений інтерфейс, натхненний iOS 26, поліпшену продуктивність, нові функції на базі штучного інтелекту, а також одну з головних фішок Айфонів – "динамічний острів" Super Island.

