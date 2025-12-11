Корнієнко наголосив, що якщо йдеться про якісь негайні вимоги з боку партнерів, то тоді вони мають забезпечувати їх, в першу чергу, безпековим компонентом.

Наразі немає жодних законодавчих ініціатив щодо зміни норм про вибори під час воєнного стану. Про це в ефірі телемарафону сказав Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України, відповідаючи на запитання щодо теоретично можливих виборів під час воєнного стану.

"Наразі немає жодних ні законодавчих ініціатив, ні якихось чернеток подібного законодавства. Це говорить про те, що над ним треба працювати, якщо ми хочемо, щоб воно з’явилося", - наголосив він і додав, що це питання має пройти серйозне обговорення в парламенті з представниками громадських організацій та уряду.

Для початку такого процесу, зауважив Корнієнко, потрібно "всім разом сісти, поговорити і зрозуміти, куди ми можемо далі рухатися разом, розробляючи в парламенті це законодавство".

Водночас парламентар нагадав, що вибори Україні не проводяться через війну, але "якщо є необхідність дати від нас законодавчу рамку, - ми її дамо". Утім, без безпекової рамки зробити це буде складно.

Зокрема, він назвав проблемні питання щодо виборців, які перебувають за кордоном і не захочуть повертатися до країни під обстрілами; участі у виборах військовослужбовців, які перебувають на фронті; критеріїв безпеки проведення виборів, наприклад, в прифронтових містах.

"Треба багато питань вирішувати, над ними працювати. Якщо є завдання підготувати певну законодавчу рамку, - я думаю, що ми в цьому напрямку і так достатньо давно рухаємося. У Центральній виборчій комісії сім робочих груп. І дуже багато драфтів є. Є певні драфти і у Верховній Раді. Просто ми до цього не підходили близько з точки зору саме пленарної зали", - сказав перший віце-спікер.

Корієнко пояснив, що вони неодноразово стикалися з ситуацією, коли будь-яка спроба поговорити про повоєнні вибори, про ті чи інші питання волевиявлення перетворювалася на "політичну дискусію, яка, напевно, в цій частині не дуже корисна для країни".

"В решті частин - я не заперечую. Якщо йдеться про якісь негайні вимоги з боку партнерів, - тоді вони мають забезпечувати їх, в першу чергу, безпековим компонентом", - зауважив депутат.

Вибори в Україні в умовах війни

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський провів розмову з представниками Верховної Ради щодо виборів в Україні. Він наголосив, що не допускатиме жодних спекуляцій проти України, і якщо партнери говорять про вибори в умовах правового режиму воєнного стану, то "ми маємо дати українські законні відповіді на кожне питання і на кожен сумнів".

Він зауважив, що це непросто, але "тиск щодо цього нам точно не потрібен". Крім того, президент повідомив, що очікує на пропозиції щодо цього питання від народних депутатів України.

