На підтвердження публікується відео з демонстрацією прапора в невказаній локації міста.

На тлі збільшення чисельності російського угруповання в районі Покровська українські військові провели у місті операцію зі встановлення прапору, як стверджується, в середмісті. Про це зокрема повідомляє 7-й корпус Десантно-штурмових військ.

"Штурмовики полку "Скеля" піднімають український прапор у центрі Покровська. Попри кремлівську брехню про "взяття" міста, Україна бореться, буде боротися і не віддасть окупантам свою територію", - йдеться у поввідомленні.

Пресслужба корпусу також публікує відео із демонстрацією українського прапора в одній з локацій Покровська, не уточнюючи, де саме в середмісті воно було знято.

Також у відео показані епізоди боїв у місті.

Ситуація на фронті: останні новини

Як писав УНІАН, військовий експерт Михайло Жирохов зазначив, що українське командування свідомо зберігає інформаційну тишу щодо успіхів у витісненні російських окупантів з Куп’янська, оскільки хоче завершити операцію повністю та не розкривати ефективну тактику й задіяні підрозділи; за його словами, ця нова тактика вже довела свою результативність і, ймовірно, буде масштабована для подальших вуличних боїв.

Також ми розповідали, що російські війська зосереджують зусилля, намагаючись обійти Гуляйполе на Запоріжжі. Окупанти також намагалися перерізати дорогу між Гуляйполем і Покровським у районі Добропілля, щоб обійти обидва населені пункти, але їхні просування наразі зупинені.

