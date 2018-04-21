На столичному Набережному шосе сталася серйозна ДТП: троє госпіталізованих (фото)

Автомобіль врізався у відбійник, в результаті чого машина вилетіла з дороги.

Сьогодні вранці у Києві на Набережному шосе в бік мосту Патона автомобіль Volkswagen влетів у відбійник, в результаті чого машину відкинуло за межі проїжджої частини.

Як повідомили в спільноті dtp.kiev.ua у Facebook, в автомобілі знаходилося троє людей. Всі з травмами госпіталізовані. У постраждалих закриті черепно-мозкові травми та численні переломи.

На місці працюють патрульна поліція та слідчо - оперативна група.

Як повідомляв УНІАН, вранці 17 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області в результаті зіткнення автомобіля Маzdа, маршрутки і автобуса 8 людей загинуло 16 осіб були госпіталізовані. 18 квітня вранці від отриманих травм у лікарні помер ще один 47-річний потерпілий.

За фактом ДТП порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК.