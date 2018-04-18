Моторошна аварія в Кривому Розі: стали відомі нові деталі ДТП, яка забрала дев'ять життів

За правилами дорожнього руху, водій "Мазди" повинен був пропустити авто на головній дорозі, але чоловік продовжував їхати.

З'явилися нові подробиці масштабної аварії за участю легкового автомобіля, мікроавтобуса і пасажирського автобуса, яка сталася 17 квітня у Кривому Розі.

Про подробиці розповіла прес-секретар національної поліції у Дніпропетровській області Ганна Старчевська, передає місцевий сайт 056.

"Все почалося з того, що нам зателефонували очевидці події і повідомили, що на перехресті вул. Героїв АТО і Металургів аварія. Тоді від травм померло 7 осіб, зараз кількість загиблих в аварії - 9 жителів Кривого Рогу. З них 3 жінки та 6 чоловіків. 21 постраждалий перебуває у лікарні з травмами різного ступеня тяжкості" - доповідає обстановку Ганна Старчевська.

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За попередніми даними, винуватець аварії - водій легкового автомобіля "Мазда" 1950 року народження. Поліція затримала його в той же день, але ввечері чоловікові стало зле. Правоохоронці були змушені викликати швидку, лікарі госпіталізували водія, він перебуває в лікарні під конвоєм. Незабаром його планують вивезти в суд для подальшого розгляду. Чоловікові загрожує до 10 років в'язниці.

За словами очевидців трагедії, водій "Мазди" перебував на другорядній дорозі, світлофори не працювали. За правилами дорожнього руху, він повинен був пропустити авто на головній дорозі, але чоловік продовжував їхати.

Прес-секретар ДСНС у Дніпропетровській області Дар'я Гречищева розповідає: "Для ліквідації наслідків аварії було направлено 83 рятувальників та 27 одиниць техніки. З мікроавтобуса ми вирізали водія і двох загиблих пасажирів. Водій перебуває в лікарні у тяжкому стані. Для розслідування подробиць аварії Кабінет міністрів створить спеціальну комісію".

Через велику кількість постраждалих і загиблих аварію в Кривому Розі зарахували до надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

Як повідомляв УНІАН, вранці 17 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області внаслідок зіткнення автомобіля Маzdа, маршрутки та автобуса 8 людей загинули, 16 осіб було госпіталізовано. 18 квітня вранці від отриманих травм у лікарні помер ще один 47-річний постраждалий.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Того ж дня поліція повідомила про підозру водію автомобіля Маzdа, який спричинив смертельну ДТП.