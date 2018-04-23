ДТП на Чернігівщині: загинули водій та велосипедистка, фура затонула у річці (фото, відео)

Двоє людей загинули у результаті ДТП на Чернігівщині - фура після зіткнення опинилася у річці.

У райцентрі Борзна Чернігівської області вантажівка збила насмерть велосипедистку, після чого протаранила мостове огородження та злетіла у річку. Водій загинув. Щоб дістати його тіло із затопленої кабіни автомобіля, були задіяні водолази.

"При огляді місця події поліцейські встановили, що водій вантажівки, рухаючись містом Борзна та наближаючись до мосту через річку, виїхав на зустрічну смугу, щоб «вписати» свій довжелезний транспортний засіб у поворот. Посеред повороту водій побачив перед своїм автомобілем велосипедистку і почав маневрувати, намагаючись уникнути зіткнення. Однак це йому не вдалося, жінка на велосипеді від удару загинула", - повідомляється на сайті поліції Чернігівської області.

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"Між тим великогабаритний важкий автомобіль фактично втратив керованість. Спроби водія, маневруючи, стабілізувати рух виявилися марними. Фура збила перила мостового огородження і влетіла у річку", - говориться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження). Розпочато досудове розслідування.

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