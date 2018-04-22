На Львівщині нетверезий прокурор на смерть збив пішохода – ЗМІ (відео)

Прокурор Львівської області підтвердив причетність співробітника прокуратури до інцидента, однак не став повідомляти деталі.

У селі Торчиновичі Старосамбірського району Львівської області прокурор Мостиської районної прокуратури 20 квітня скоїв наїзд на місцевого жителя. Від отриманих травм пішохід – чоловік 1954 року народження, загинув на місці.

Як повідомляє Zaxid.net, Інцидент відбувся близько 21:50 на автодорозі Львів-Самбір-Ужгород.

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Зазначається, що першою про перебування за кермом саме прокурора повідомила журналістка телеканалу НТН Вікторія Балицька. За її даними, прокурор виявися нетверезим, алкотестер показав 1,2 проміле алкоголю.

Прокурор Львівської області Юрій Квятківський у коментарі журналістам підтвердив факт перебування за кермом автомобіля прокурора Мостиської районної прокуратури, однак відмовився повідомити деталі. Квятківський пообіцяв, що обласна прокуратура оприлюднить усі побробиці інцидента у понеділок, 23 квітня.

У ГУ Нацполіції у Львівській області, в свою чергу, повідомили, що наїзд скоїв 29-річний мешканець м. Самбір, який перебував за кермом автомобіля ВАЗ-2114.

Він разом із пасажиром автомобіля, також 29-річним мешканцем м. Самбір, отримали тілесні ушкодження.

Раніше повідомлялось, що у Городоцькому районі Львівської області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участі легковика і рейсового автобуса міжнародного сполучення загинула людина.