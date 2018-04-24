У Києві через прорив труби утворився 5-метровий фонтан: розлітався асфальт, розбиті машини (відео)

Підтоплено кілька автомобілів, також у декількох машин побиті шибки через шматки асфальту, що розліталися в різні боки.

У Києві на вул. Солом'янській, 15а стався прорив труби подачі холодної води. В результаті утворився 5-метровий фонтан. Підтоплено кілька автомобілів, також у декількох машин побиті шибки через шматки асфальту, що розліталися в різні боки. Про це повідомляє кореспондент "Цензор.НЕТ". В результаті аварії шматки асфальту розлетілися на площу близько 50 кв. м. Через це у декількох машин розбиті стекла. Станом на 10.45, подачу води вдалося зупинити. Як повідомляв УНІАН, у Полтавській області повені затопили будинки людей.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter