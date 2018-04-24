У Києві через прорив труби утворився 5-метровий фонтан: розлітався асфальт, розбиті машини (відео)
11:50, 24 квітня 2018Інциденти
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Підтоплено кілька автомобілів, також у декількох машин побиті шибки через шматки асфальту, що розліталися в різні боки.
В результаті аварії шматки асфальту розлетілися на площу близько 50 кв. м / скріншот
У Києві на вул. Солом'янській, 15а стався прорив труби подачі холодної води. В результаті утворився 5-метровий фонтан. Підтоплено кілька автомобілів, також у декількох машин побиті шибки через шматки асфальту, що розліталися в різні боки.
Про це повідомляє кореспондент "Цензор.НЕТ".
В результаті аварії шматки асфальту розлетілися на площу близько 50 кв. м. Через це у декількох машин розбиті стекла.
Станом на 10.45, подачу води вдалося зупинити.
У Києві прорвало трубу
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