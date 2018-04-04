"Риба плавала в хаті": на Полтавщині паводки затопили будинки людей

Вода трохи відійшла, проте до чималої кількості хат зайти можна навіть не у звичайних гумових, а тільки у високих рибальських чоботах.

Бідою обернувся весняний паводок для шести сіл Полтавської області - там вночі піднявся рівень води, люди ледве встигли врятувати худобу.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Пані Світлана каже, що її господу залило буквально за дві години – не встигли й оговтатися. У погребі через це потонули картопля, капуста та консервація, родина всю ніч молилася, аби вода не дійшла до хати. Тепер під ногами на подвір’ї бруд, а в городі справжнісіньке озеро. Чоловік Світлани намагається дістатися до курей, котрі вже три дні сидять без їжі. "Маса така була, що кліток не було видно, трохи спала вода", - коментує ситуацію він.

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У долині річки Многа підтопило шість сіл, навіть старожили зізнаються, що такого тут іще не бачили – рівень води піднявся на 2,5 метри. Тепер вода трохи відійшла, проте до чималої кількості хат зайти можна навіть не у звичайних гумових, а тільки у високих рибальських чоботах. Пані Катерина каже, що два дні чоловік її носить на руках, бо зайти чи вийти з хати вона не могла – води було мало не по пояс. Повінь принесла в хату купу різного мотлоху, вода лишилася скрізь, навіть у холодильнику, в гаражі затопило машину. Рятувальники до потерпілих не допливли, бо не мали надувних човнів – на порятунок прийшли сусіди. "Приїхав трактором, погрузили в ковш свиней, теля та одвезли до людей", - каже місцева жителька Катерина Солодун.

Наче не на повінь, у туфлях, на подвіря сусідки Світлани заходить представник районної адміністрації, а з ним рятувальник Анатолій. Їх селяни зустрічають питанням: "А що ж це ви так пізно?". Представники влади заперечують, бо, мовляв, були на місці подій і в попередні дні, але нічого зробити не могли через зависокий рівень води, а ось тепер, коли річка спадає, можуть відкачувати воду з підвалів. Люди дорікають чиновникам, що ті не допомогли врятувати майно. "У мене в хаті риба плавала", - кажуть селяни. Представник райадміністрації обіцяє відшкодувати збитки.

У скільки коштів може вилитися відновлення житла, пані Валентина поки що навіть не береться рахувати. У неї згоріла вся побутова техніка, поздувало підлогу і через повінь навіть груба впала. "Що я робити буду – не знаю. Де ми будемо ночувати – цю ніч у холодній хаті, де завтра", - зізнається вона. І таких людей – десятки й сотні. Від повені постраждав мало не кожен двір.

Раніше УНІАН повідомляв, що в м. Охтирка Сумської області із підтоплених внаслідок повені приватних домоволодінь евакуйовано понад 40 мешканців. Зокрема в ДСНС повідомили, що 2 квітня о 01:15 внаслідок інтенсивного танення снігу в м. Охтирка відбулося різке підвищення рівня води у річці Охтирка, що призвело до підтоплення приватних домоволодінь на 11-ти вулицях міста.