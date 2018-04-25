На Київщині затримано поліцейських, які збували амфетамін та вимагали з клієнтів хабарі

Неправомірну вигоду співробітники Васильківського відділу поліції вимагали за непритягнення громадян до кримінальної відповідальності.

Прокуратурою Київської області викрито трьох співробітників Васильківського відділу поліції, які організували незаконну схему збуту психотропної речовини амфетамін, а потім за непритягнення осіб до кримінальної відповідальності вимагали в них хабарі.

Як сьогодні повідомила прес-служба прокуратури Київської області, за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу, затримано двох оперуповноважених та поліцейського Васильківського відділу поліції ГУ Нацполіції у Київській області.

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«У ході досудового розслідування встановлено, що вказані співробітники поліції збували громадянам психотропну речовину амфетамін, а потім вимагали в цих же осіб неправомірну вигоду задля непритягення до кримінальної відповідальності», - йдеться в повідомленні.

Так, 24 квітня співробітники поліції із застосуванням фізичної сили почали вимагати у особи, якій збули психотропну речовину, 20,5 тис. грн хабара.

Зловмисників затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На даний час вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів затриманим особам у вигляді тримання під вартою.

Співробітникам поліції загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.