У Кривому Розі поліцейський торгував зброєю і наркотиками з кімнати зберігання речових доказів

У м. Кривий Ріг Дніпропетровської області 16 січня під час збуту наркотиків і вогнепальної зброї правоохоронці затримали сержанта поліції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі військової прокуратури Південного регіону України, військовою прокуратурою Криворізького гарнізону спільно зі співробітниками УСБ України в Дніпропетровській області встановлено, що на початку січня поточного року вказаний правоохоронець з метою незаконного збагачення налагодив збут наркотичних засобів, психотропних речовин, зброї та боєприпасів, що знаходились в кімнаті для зберігання речових доказів одного з відділів ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.

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Зокрема, 12 січня за грошову винагороду в сумі 5 тис. грн поліцейський збув цивільній особі 2,13 г опію ацетильованого.

У ході проведення обшуків за місцем проживання та роботи затриманого виявлено та вилучено наркотичні та психотропні речовини – амфетамін, метамфетамін, канабіс, макову соломку, пошкоджені пакунки із речовими доказами, в яких зберігаються наркотичні речовини.

Наразі військовою прокуратурою Криворізького гарнізону готується клопотання про накладення арешту на вилучене майно, призначено ряд відповідних експертиз.

Вказаному правоохоронцю планується повідомити про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 308 КК України.

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