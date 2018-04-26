У Миколаєві 17-річний парубок звинувачує патрульних у жорстокому побитті (відео)

В поліції стверджують, що хлопця ніхто не бив, і показують відео, де він сам б’ється головою об скло.

17-річний хлопець з Миколаєва, який перебуває у лікарні з численними гематомами та переламом кісток тазу, звинувачує представників патрульної поліції у жорстокому побитті. В поліції це заперечують, демонструючи в якості доказу відео.

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Про це йдеться у сюжеті «ТСН». Так, хлопець на ім’я Андрій розповідає, що відпочивав разом з друзями у барі. Коли виходив, до його сестри почали чіплятись хулігани (це підтверджує свідок Марина Сальникова). Але патрульні, які прибули на виклик, затримали не нападників, а Андрія.

Як стверджує хлопець, його затримали, тому що він почав ображати копів, оскільки вони нічого не вдіяли з хуліганами. Після цього його відвезли до райвідділку та жорстоко побили, а потім вивезли за місто й кинули.

Медики повідомили, що хлопця дійсно знайшли на виїзді з міста. Його помітив водій одного з автомобілів, що проїжджав повз.

Патрульні, в свою чергу, стверджують що хлопець зводить наклеп – на доказ показують відео з нагрудних камер, а також відео з самого райвідділку.

Речник обласного управління поліції Олена Бережна зазначила, що на оприлюднених кадрах можна бачити, що чоловіка ніхто не б`є, натомість, він поводиться неадекватно (зокрема, б`ється головою об скло). За її словами, хлопець перебував у стані алкогольного сп`яніння.

В поліції припускають, історію про побиття хлопець вигадав, аби помститися, тому що мав справу з копами не вперше.

Відповідно до камер, у райвідділку він пробув лише 13 хвилин. Його відпустили через відсутність у його діях складу злочину, та відвезли до місця, де він, за його словами, мешкав.

Як вказала Бережна, є усі підстави вважати, що хлопець потрапив у ДТП. На місці, де його знайшли, начебто було знайдено уламки бамперу автомобіля та сліди гальмівного шляху. Зараз слідчі шукають машини, яка могла збити парубка.

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