У Харкові на автомобілі впало дерево і ледь не вбило чоловіка (відео)
19:21, 27 квітня 2018Інциденти
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Водій легковика тільки припаркувався біля будинку і відійшов на кілька метрів, як на його машину впала тополя.
У Харкові дерево ледь не вбило чоловіка / кадр з відео ТСН
У Харкові повалене вітром дерево ледь не вбило чоловіка. Водій легковика тільки припаркувався біля будинку і відійшов на кілька метрів, як на його машину впала тополя.
Стовбур дерева сильно пом'яв одразу два авто, ще два пошкодив, потрощивши фари, йдеться у сюжеті ТСН. Власники пошкоджених машин викликали поліцію та написали заяву.
Місцеві жителі кажуть, не раз жалілися комунальникам на сухі дерева у дворі та просили спиляти їх, адже бояться за дітей, які ходять у садок неподалік.
У Харкові на автомобілі впало дерево і ледь не вбило чоловіка
Як повідомляв УНІАН, 24 квітня в Одесі обвалився дах будинку, де Гоголь працював над другим томом "Мертвих душ".
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