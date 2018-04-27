У Харкові на автомобілі впало дерево і ледь не вбило чоловіка (відео)

Водій легковика тільки припаркувався біля будинку і відійшов на кілька метрів, як на його машину впала тополя.

У Харкові повалене вітром дерево ледь не вбило чоловіка. Водій легковика тільки припаркувався біля будинку і відійшов на кілька метрів, як на його машину впала тополя.

Стовбур дерева сильно пом'яв одразу два авто, ще два пошкодив, потрощивши фари, йдеться у сюжеті ТСН. Власники пошкоджених машин викликали поліцію та написали заяву.

Місцеві жителі кажуть, не раз жалілися комунальникам на сухі дерева у дворі та просили спиляти їх, адже бояться за дітей, які ходять у садок неподалік.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня в Одесі обвалився дах будинку, де Гоголь працював над другим томом "Мертвих душ".