У Києві 13 водолазів шукають одного з трьох чоловіків, які перекинулися на човні та загинули

Компанія з 5 чоловіків хотіла переплисти на Жуків острів - в живих залишилися тільки двоє з них.

У Києві триває пошук тіла третього чоловіка, який з друзями перекинувся на човні біля о. Жуков.

«Сьогодні о 06:00 рятувальники продовжили пошукові роботи тіла чоловіка, який перекинувся на човні. До пошуку тіла чоловіка притягнуто 13 водолазів Головного управління ДСНС України в м. Києві», - повідомляє прес-служба Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Києві.

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Рятувальники інформують також з приводу зниклих, що 12 квітня о 19:00 надійшла інформація, що знайдено тіло чоловіка. По прибутті на місце події стало відомо про місцезнаходження другого чоловіка, якого водолази підняли і передали правоохоронним органам. 12 квітня пошукові роботи закінчилися в 23:00.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня о 22:40 до рятувальників ДСНС України в м. Києві надійшло повідомлення про те, що двоє чоловіків перебувають на острові Жуків і потребують допомоги. За викликом прибули рятувальники загону спеціального призначення. Як стало відомо, компанія з 5 чоловіків хотіла переплисти на острів. Двоє чоловіків дісталися на острів, а 3 чоловіків перекинулися на човні. Рятувальники за допомогою аероглісера 2 чоловіків доставили на берег. 9 квітня водолази почали пошукові роботи 3 чоловіків, які перекинулися на човні.

У ДСНС повідомили, що водолази обстежують Дніпро біля Жукового острова й острова Козачий. Пошукові роботи проводяться протягом світлового дня.