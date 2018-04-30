Чоловік на автомобілі з "єврономерами" намагався перевезти вибуховий пристрій з України до Молдови
У Роздільнянському районі Одеської області сьогодні митники і прикордонники виявили вибухівку в автомобілі на «єврономерах», який намагався перетнути держкордон.
Про це УНІАН повідомили в управлінні Одеської митниці ДФС України.
Читайте такожЗатриманим із 6,5 кг вибухівки чоловікам у Києві повідомлено про підозру (відео)
«Радіокерований вибуховий пристрій з двох гранат Ф-1, 372 грамів пластиду С-4 і двох запалів виявили в пункті пропуску «Кучурган-Первомайськ». Він знаходився в автомобілі BMW Х5 з литовськими номерами. Керував ним громадянин України, який проживає в Молдові. Він хотів перевезти вибуховий пристрій з України до Молдови», - повідомили в управлінні.
Митники поінформували про знахідку управління СБУ в Одеській області. Водія затримано. Вибуховий пристрій і автомобіль передано правоохоронцям.
Як повідомляв УНІАН, раніше прикордонники затримали чоловіка, який сховав у шкарпетках 25 тисяч євро.