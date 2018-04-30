На Рівненщині 6-річного хлопчика підстрелили з автомата Калашникова

Дитина отримала поранення, коли гралася на вулиці.

На Рівненщині поліція розслідує факт вогнепального поранення шестирічного хлопчика, скоєного з автомата Калашникова ввечері 28 квітня.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, в селі Шпанів Рівненського району близько 19.00 шестирічний хлопчик грався на вулиці поблизу свого будинку. Раптом дитина відчула різкий біль в області лопатки. Каретою швидкої медичної допомоги її доставили до лікарні. Після проходження рентгену медики виявили у хлопчика стороннє тіло, схоже на кулю. Дитину прооперували.

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За попереднім оглядом кулі поліцейські встановили, що її калібр - 7,62 мм. Попередня версія поліції - стріляли з автомата Калашникова. Кулю слідчі вилучили та направили на експертизу.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

У рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину. Відповідно до санкції статті зловмиснику загрожує покарання у вигляді громадських робіт до 200 годин або виправних робіт строком до двох років, або обмеження волі строком до двох років.

Як повідомляв УНІАН, у Києві злодій відкрив стрілянину з пістолета з-за пакет з їжею.