Масштабна пожежа в Одесі: у парку Горького горить кафе (фото, відео)
18:34, 01 травня 2018Інциденти
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За словами пожежників, вогонь швидко поширився через те, що кафе побудовано з легкозаймистих матеріалів.
В Одесі кафе під назвою «ВДВ» (на честь десантних військ СРСР) горить у центрі парку Горького.
Про це повідомляє "Думська". Причини спалаху поки невідомі. Інформації про жертви і постраждалих також немає. Гасіння почалося з невеликим запізненням через проблеми з гідрантами.
ВІДЕО: YouTube Новости Думская
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"Площа пожежі – 300 квадратних метрів. За словами пожежників, вогонь швидко поширився через те, що кафе побудовано з легкозаймистих матеріалів", - сказано в повідомленні.
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