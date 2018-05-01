Масштабна пожежа в Одесі: у парку Горького горить кафе (фото, відео)

За словами пожежників, вогонь швидко поширився через те, що кафе побудовано з легкозаймистих матеріалів.

В Одесі кафе під назвою «ВДВ» (на честь десантних військ СРСР) горить у центрі парку Горького.

Про це повідомляє "Думська". Причини спалаху поки невідомі. Інформації про жертви і постраждалих також немає. Гасіння почалося з невеликим запізненням через проблеми з гідрантами.

ВІДЕО: YouTube Новости Думская

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"Площа пожежі – 300 квадратних метрів. За словами пожежників, вогонь швидко поширився через те, що кафе побудовано з легкозаймистих матеріалів", - сказано в повідомленні.

Раніше в бразильському Сан-Паулу обрушилася охоплена вогнем багатоповерхівка.