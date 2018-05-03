У Чернігові зарізали подружжя: у вбивстві підозрюють їхню родичку

За даними прокуратури, конфлікт між родичами виник із мотивів неприязних стосунків.

У Чернігові суд взяв під варту жінку, яка підозрюється у жорстокому вбивстві подружжя у ніч на 27 квітня.

Про це повідомляє прес-служба Чернігівської місцевої прокуратури.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, встановлено, що близька родичка під час конфлікту, що виник із мотивів неприязних стосунків, з метою умисного заподіяння смерті, завдала одному з потерпілих не менше 20 ударів ножем у ділянку голови та шиї, від яких останній помер на місці події, та жінці – не менше 34 ударів ножем по тулубу і кінцівках, що призвело до масивної крововтрати, від якої остання померла на місці події.

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Наразі зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство двох осіб), санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Ухвалою Деснянського районного суду Чернігова до підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

За інформацією місцевих ЗМІ, підозрювана є 22-річною племінницею загиблих, які раніше були її опікунами. Наразі вона перебуває у лікарні під охороною.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у Чернігові вночі від ножових поранень загинуло подружжя, їхню дорослу доньку теж із ножовими пораненнями було госпіталізовано та прооперовано.