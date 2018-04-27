У Чернігові зарізали подружжя, їхня донька у реанімації: ЗМІ озвучили жахливу версію

16:08, 27 квітня 2018
Інциденти
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ЗМІ пишуть, що батьків зарізала прийомна донька / фото nikvesti.com

У Чернігові сьогодні вночі від ножових поранень загинуло подружжя, їхню повнолітню доньку госпіталізовано також з чисельними ножовими пораненнями.

Про це УНІАН повідомили у секторі комунікацій Головного управління Нацполіції в області.

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За інформацією правоохоронців, близько 3-ї години ночі до чергового поліції надійшло повідомлення про крики в одному з житлових будинків та сліди крові у під'їзді. Наряд патрульних виявив у під'їзді мертвого чоловіка, у квартирі, що була відчинена, - жінку без ознак життя. Також патрульні викликали карету швидкої допомоги для дівчини, яка мала чисельні ножові поранення. Дівчину госпіталізовано, її прооперовано, і зараз вона перебуває у реанімації.

«На місці події працюють слідчі та експерти, з квартири вилучено знаряддя убивства. Ніяких нарікань від сусідів на родину не було, загиблий чоловік - колишній військовослужбовець. У процесі слідства можуть з'явитися різні подробиці", - прокоментували у поліції.

Водночас, місцеві ЗМІ повідомляють, що прийомна донька нібито убила своїх батьків. Цю версію у поліції наразі не підтверджують і вказують, що дівчина перебуває у непритомному стані.

За фактом подвійного убивства відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (навмисне убивство двох чи більше людей), що карається позбавленням волі на строк від 10 років до довічного ув'язнення. Триває слідство.

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Теги: #смерть#Чернігів#різанина