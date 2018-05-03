Панічні вигуки та жвавий рух авто: житель Балаклії показав на відео місто під час вибухів

У ролику можна почути панічні вигуки місцевих та побачити жвавий рух автомобілів, якими, вочевидь, виїжджають жителі у більш безпечну зону.

У мережі з’явилося відео, зняте місцевим жителем під час нових вибухів у Балаклії.

За словами коментатора відео, який рухається на велосипеді, запис зроблено приблизно о 14:00, а вибухи розпочались приблизно о 13:30-13:40. У ролику можна почути панічні вигуки місцевих та побачити жвавий рух автомобілів, якими, вочевидь, виїжджають жителі у більш безпечну зону.

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Відео: Mr. CrazyTomas

Як повідомляв УНІАН, сьогодні поблизу міста Балаклія, на території колишнього військового арсеналу почали вибухати боєприпаси.

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Мер міста Іван Столбовий повідомив УНІАН, що на арсеналі проводили плановий підрив боєприпасів, які неможливо було вивезти. Під час цього процесу розпочалася спонтанна детонація снарядів, що лежали на відкритій місцевості.

Розпочалася часткова евакуація жителів прилеглих до арсеналу вулиць. За словами Столбового, мова йде про евакуацію близько 1,5 тис осіб.

У Генштабі зауважили, що до локалізації пожежі залучено два пожежні танки та інженерна машина розгородження.

Особовий склад, який залучався до робіт із розмінування, евакуйовано.

«Сьогодні, 3 травня, о 13.35, внаслідок загорання сухої трави на колишній технічній території 65 арсеналу, що у Балаклії на Харківщині, де тривали роботи з очищення і розмінування залишків снарядів, які не розірвалися внаслідок минулорічної надзвичайної події, розпочалась пожежа», - повідомили у відомстві.