У Кривому Розі патрульний збив пішохода
20:32, 03 травня 2018Інциденти
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Пішоходу надано необхідну медичну допомогу.
Автомобіль поліції збив городянина / фото УНІАН
У Центрально-Міському районі Кривого Рогу сталася аварія за участю машини патрульних поліцейських і пішохода.
Це сталося на вулиці Балхашській, коли пішохід переходив дорогу на заборонний сигнал світлофора, повідомляє 1kr.ua.
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Чоловік отримав легкі травми. Пішоходу надана необхідна медична допомога.
Раніше повідомлялося, що у Львівській області п'яний водій збив поліцейського на пішохідному переході.
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