У Кривому Розі патрульний збив пішохода

20:32, 03 травня 2018
Інциденти
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Автомобіль поліції збив городянина / фото УНІАН

Це сталося на вулиці Балхашській, коли пішохід переходив дорогу на заборонний сигнал світлофора, повідомляє 1kr.ua.

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Чоловік отримав легкі травми. Пішоходу надана необхідна медична допомога.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області п'яний водій збив поліцейського на пішохідному переході.

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Теги: #поліція#ДТП#патрульні#Кривий Ріг