На Чернігівщині у військовому лісгоспі сталася масштабна пожежа (відео)

До ліквідації залучено 26 одиниць техніки та 138 чоловік особового складу, з них від ДСНС - 16 одиниць техніки та 55 чоловік особового складу.

На Чернігівщині рятувальники локалізували пожежу лісової підстилки на території військового лісгоспу поблизу смт. Гончарівське.

Як повідомили у прес-службі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Чернігівській області, пожежу лісової підстилки поблизу смт. Гончарівське локалізовано близько 18.00 на орієнтовній площі близько 20 га окремими осередками.

Авіацією ДСНС (літаком АН-32П та вертольотом МІ-8) було здійснено 18 скидів води.

Гасіння пожежі триває, загрози населеним пунктам немає. До ліквідації залучено 26 одиниць техніки та 138 чоловік особового складу, з них від ДСНС - 16 одиниць техніки та 55 чоловік особового складу.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько полудня на території Чернігівського військового лісгоспу, поблизу смт. Гончарівське Чернігівського району, виникло загорання лісової підстилки на площі близько 10 га з перекиданням вогню на молоді хвойні насадження.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 травня, о 13.35 поблизу міста Балаклія у Харківській області сталася пожежа на колишній технічній території 65-го арсеналу, де проходили роботи з очищення та розмінування решти боєприпасів, які не розірвалися під час минулорічної пожежі. Поліція обмежила проїзд транспорту до військового арсеналу. Місцева влада провела евакуацію 1,5 тис. місцевих жителів. Евакуювати 30-тисячне місто повністю не планувалося.