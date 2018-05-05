У Києві сталася страшна ДТП з таксі: є жертва, багато постраждалих
22:39, 05 травня 2018Інциденти
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П'ятеро людей постраждали в ДТП на столичній Окружній.
Таксі "вилетіло" на зелену зону і перевернулось декілька разів / dtp.kiv.ua
У Києві на Окружній дорозі, у напрямку Жулянського шляхопроводу, автомобіль однієї з фірм таксі потрапив у ДТП.
Як повідомляє dtp.kiv.ua на сторінці у Facebook, внаслідок аварії загинула одна людина, ще п'ятеро постраждало.
Потерпілих терміново госпіталізували / dtp.kiv.ua
Згідно з інформацією, водій автомобіля Skoda Fabia (таксі Uber) почав готуватися до розвороту і зазнав удару від автомобіля Skoda Octavia.
У результаті таксі "вилетіло" на зелену зону і перекинулося кілька разів.
"Одна людина загинула, п'ятеро постраждало. У терміновому порядку їх було госпіталізовано. На місці працюють патрульна поліція, швидка допомога", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, у Києві біля Куренівського парку чоловік загинув внаслідок вибуху.
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