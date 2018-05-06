На Київщині прогримів ще один вибух – є постраждалий
08:55, 06 травня 2018Інциденти
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Імовірно на місці події вибухнула граната.
Під Києвом чоловік постраждав від вибуху / dtp.kiev.ua
В селі Петропавлівська Борщагівка Київської області в ніч на 6 травня один чоловік постраждав у результаті вибуху.
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Як повідомляється у Facebook проекту dtp.kiev.ua інцидент стався на вулиці Соборній. Ймовірно вибухнула граната на причалі біля озера.
Постраждалого чоловіка госпіталізували у лікарню. З якої причини здетонував вибуховий пристрій — невідомо. Біля місця інциденту численні сліди крові.
Подробиці пригоди встановлює слідство. На місці працювала слідчо-оперативна група та медики.
Напередодні повідомлялося, що в Києві на Куренівці за адресою Кирилівська,117 прогримів вибух. В результаті інциденту одна людина загинула.
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