На Львівщині пасажири заблокували рух електрички через відсутність місць (відео)
11:10, 07 травня 2018Інциденти
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Зараз рух поїздів у цьому напрямку призупинено.
У понеділок, 7 травня, пасажири перекрили залізничний шлях в Пустомитах.
Люди виступають проти того, що не змогли сісти в електричку. Про це повідомляє "Варта1". На цей рейс подали 4 вагони, однак від станції "Дрогобич" вільних місць у поїзді не було взагалі.
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Тому більшість пасажирів просто не змогли потрапити всередину вагонів, після чого обурені люди перекрили дорогу і зупинили рух поїзда.
Зараз рух поїздів у цьому напрямку призупинено.
Нагадаємо, 27 квітня у Львові на залізничній станції Скнилів дві сотні людей перекрили рух електропоїзда сполученням "Львів-Мукачево". Тоді причиною зупинки стало те, що пасажирам не вистачило місць у вагонах електропоїзда.
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