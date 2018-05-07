На Львівщині пасажири заблокували рух електрички через відсутність місць (відео)

Зараз рух поїздів у цьому напрямку призупинено.

У понеділок, 7 травня, пасажири перекрили залізничний шлях в Пустомитах.

Люди виступають проти того, що не змогли сісти в електричку. Про це повідомляє "Варта1". На цей рейс подали 4 вагони, однак від станції "Дрогобич" вільних місць у поїзді не було взагалі.

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Тому більшість пасажирів просто не змогли потрапити всередину вагонів, після чого обурені люди перекрили дорогу і зупинили рух поїзда.

Зараз рух поїздів у цьому напрямку призупинено.

Нагадаємо, 27 квітня у Львові на залізничній станції Скнилів дві сотні людей перекрили рух електропоїзда сполученням "Львів-Мукачево". Тоді причиною зупинки стало те, що пасажирам не вистачило місць у вагонах електропоїзда.