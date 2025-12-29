Після переговорів позиції обох сторін практично не змінилися, - Sky News

Американський журналіст Марк Стоун висловив думку, що зустріч Зеленського та Трампа не принесла жодного прогресу.

Шквал новин та переговорів, але мало що можна показати, підсумував результати зустрічі президента України Володимира Зеленського та очільника Білого дому Дональда Трампа в Мар-а-Лаго в неділю, 28 грудня, американський кореспондент Марк Стоун, повідомляє Sky News.

На думку Стоуна, на перший погляд, ця зустріч не принесла жодного прогресу.

"Насправді досить важко розібратися, що дійсно відбувається, тому що, на перший погляд, сьогодні не було жодного прогресу", - зауважив журналіст.

Стоун зазначив, що президент США, безумовно, говорив про великий прогрес, а Зеленський, можливо, трохи менше.

"Схоже, вони не змінили своєї позиції і не просунулися вперед у жодному з ключових питань", - висловив думку журналіст.

Водночас, він назвав позитивним те, що вони не відступили від мирного плану. Проте, на думку журналіста, якихось істотних змін в позиціях не відбулося.

Результати зустрічі Зеленського та Трампа: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що є домовленість з очільником Білого дому щодо нової зустрічі делегацій України та США. Зеленський додав, що вони відбудуться на цьому тижні. Президент України назвав "чудовою" зустріч з Трампом та додав, що розмова була змістовною. Окремо Зеленський подякував представникам делегації США - спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу та зятю президента США Джареду Кушнеру за їхню залученість і повну відданість справі.

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп під час пресконференції заявив, що перемовини з українським лідером Володимиром Зеленським продовжаться в понеділок, 29 грудня. На його думку, вони дуже близькі до мети. Водночас, Трамп вважає, що через декілька тижнів вже стане відомо, чи спрацює мирний план. За його словами, "є один пункт, який поділив їхні думки".

