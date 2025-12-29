Зеленський анонсував нову зустріч делегацій США та України

Зеленський заявив, що високо цінує прогрес, який досягли делегації України та США протягом останніх тижнів.

Після перемовин та пресконференції в США з очільником Білого дому Дональдом Трампом, президент України Володимир Зеленський повідомив в своєму Telegram-каналі про домовленість щодо наступної зустрічі делегацій України та США.

Зеленський ще раз висловив вдячність Дональду Трампу за "чудову зустріч". За його словами, вони провели змістовну розмову з усіх питань.

"Високо цінуємо прогрес, якого досягли українська та американська команди протягом останніх тижнів", - зазначив Зеленський.

Відео дня

Окремо він подякував Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру за їхню залученість і повну відданість справі, а також відзначив й роботу українських представників, зокрема, Рустема Умєрова та Андрія Гнатова.

За словами президента України, було обговорено всі аспекти мирної рамки та досягнуто значних результатів. Окрім цього, що Зеленський та Трамп обговорили послідовність подальших дій.

За словами Зеленського, гарантії безпеки є ключовими на шляху до досягнення тривалого миру.

"Домовилися, що наші команди зустрінуться вже наступного тижня, щоб фіналізувати всі обговорені питання", - додав президент України.

Він додав, що з президентом США було узгоджено рішення, що в січні 2026 року він прийме українських та європейських лідерів у Вашингтоні.

"Україна готова до миру", - підкреслив в кінці свого повідомлення Зеленський.

Зустріч Зеленського та Трампа: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп під час пресконференції заявив, що переговори з президентом України Володимиром Зеленським продовжаться в понеділок, 29 грудня. Він додав, що досягнення угоди дуже близько, хоча багато хто говорив, що це неможливо. Президент США зазначив, що навіть готовий поїхати до України, якщо це допоможе та врятує "25 тисяч життів на місяць". Трамп додав, що, можливо, вже за декілька тижнів стане відомо, чи спрацює мирний план.

Також ми писали, що Трамп заявив, що Росія нібито хоче бачити Україну "успішною". Відповідаючи на питання журналіста, чи буде країна-агресор покарана за завдані збитки, очільник Білого дому заявив, що нібито Росія готова допомагати у відновленні після війни. Також президент США додав, що Росія готова "постачати електроенергію за дуже низькими цінами" в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: