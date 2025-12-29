Реакція Зеленського сказала все: Sky News про переговори у Флориді

Очевидно, Зеленський прийняв зобов'язання США щодо гарантій безпеки.

Переговори в Мар-а-Лаго між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським не просунули справу вперед, але були й важливі висновки, і не було сварки, подібної до сумнозвісної зустрічі в Овальному кабінеті в лютому. Про це пише Sky News, аналізуючи минулі переговори.

Вираз обличчя Зеленського

"Часом він виглядав роздратованим - наприклад, коли Трамп зневажливо поставився до вкрай важливих переговорів, кажучи про їжу в Мар-а-Лаго і статуру генералів українського лідера", - пише видання.

Також був промовистий момент, коли Зеленський втратив самовладання. Він знизав плечима, а потім розсміявся, коли Трамп сказав: "Росія хоче, щоб Україна була успішною".

Як зазначає Sky News, іноді важко зрозуміти, чи просто Трамп неосвічений, не вникає в деталі, чи справді перебуває під впливом Путіна.

Гарантії безпеки

Видання зазначає, що Зеленський, схоже, був упевнений, що США забезпечать певну військову підтримку - для протидії поновленню російської агресії в майбутньому. Але жоден із лідерів не уточнив, як саме це виглядатиме:

"Українські джерела повідомили, що зобов'язання Трампа підкріпити свою підтримку України гарантіями безпеки є ключовим моментом. Вони також повідомили, що очевидна готовність Трампа поїхати в Україну і виступити там перед парламентом, про що він уперше заявив сьогодні, є позитивним зобов'язанням".

Ключові відсотки

При цьому найбільш красномовний момент пресконференції прозвучав від Зеленського, коли він представив прогрес у відсотках, звертає увагу Sky News.

Він сказав: "20-пунктний мирний план узгоджений на 90%"... "Гарантії безпеки США та України узгоджені на 100%"... "Гарантії безпеки США, Європи та України майже узгоджені"

Це підтверджує, що Зеленський прийняв зобов'язання США щодо гарантій безпеки, але показує, що потрібна додаткова робота для уточнення деяких елементів співробітництва США і Європи в галузі безпеки, пояснюється в статті:

"Це ключовий момент, оскільки він стосується перспективи присутності європейських військ на території України. Це червона лінія Росії - і Трамп це знає".

Радіти рано

Є кілька основних проблемних моментів. По-перше, Трамп, можливо, і хоче, щоб ця війна закінчилася, але йому все одно, як це станеться. По-друге, Путін не подав жодних реальних сигналів про своє бажання припинити війну. По-третє, Україна не хоче бути змушеною до капітуляції.

Європа та Україна очікують, що Трамп знову зосередить тиск на Москві та спробує вступити в діалог із Володимиром Путіним і вплинути на нього. Але, підкреслює Sky News, не варто на це сподіватися.

Переговори у Флориді

Зустріч президентів України і США Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Флориді тривала близько трьох годин, проте за підсумками жоден з учасників не оголосив про будь-який значний прорив у припиненні війни. Як пише CNN, Дональд Трамп, як і раніше, відносно прихильний до позицій Москви. Однак, на відміну від деяких попередніх зустрічей, Трамп похвалив Зеленського і висловив упевненість, що мир близький.

Дональд Трамп під час пресконференції заявив, що переговори з президентом України Володимиром Зеленським продовжаться в понеділок, 29 грудня.

