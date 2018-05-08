У Києві на вокзалі чоловікові встромили ножа в голову через зауваження - ЗМІ
06:11, 08 травня 2018Інциденти
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Відзначається, що ніж вдалося витягти тільки під час другої операції.
Ніж вдалося витягти під час другої операції / фото facebook.com/dtp.kiev.ua
У Києві на вокзалі невідомі встромили ножа в голову чоловікові, який зробив зауваження.
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Про це на повідомляє dtp.kiev.ua своїй сторінці в Facebook.
"Зробив зауваження - і потрапив у реанімацію: на вокзалі чоловікові встромили ножа в голову. Відкрита черепно-мозкова травма. Швидка, кома, реанімація", - йдеться в повідомленні.
Видання зазначає, що ніж вдалося витягти тільки під час другої операції. Стан пацієнта стабільно важкий.
Нагадаємо, раніше в селі Петропавлівська Борщагівка Київської області 16-річний учень завдав смертельне ножове поранення у груди своєму 15-річному товаришеві.
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