"Терпець урвався": в Одеській області на шкільних батьківських зборах побили чиновницю

У школі спочатку стався словесний конфлікт, а потім - бійка.

Батьківські збори в школі №3 у Рені Одеської області переросли в бійку, після якої до поліції зі скаргою на побої звернулася співробітниця міськвиконкому.

Як повідомили "Думській" місцеві жителі, інцидент стався через агресивну поведінку одного з дітей.

"У клас, коли його формували, записали хлопчика Гліба. Його мама, Вія Кобель, працює у виконкомі (спеціалістом загального відділу, — Ред.). З ними в школі постійно відбувалися сварки: вона погрожувала вчителям, дитина постійно зачіпала однокласників та інших школярів, але всі скарги закінчувалися нічим. І ось вчора на батьківських зборах терпець батьків урвався, і вони побили цю Вію. Викликали поліцію, але сайти ренійські про ситуацію мовчать, і, схоже, скандал хочуть спустити на гальмах", — зазначило джерело у школі.

Читайте такожПід Києвом проводи до армії закінчилися вбивством школяра: його зарізав друг (фото)

У прес-службі Головного управління Національної поліції Одеській області підтвердили, що інцидент дійсно стався.

"Дійсно в школі навчається дитина, до поведінки якої у батьків накопичилися претензії, і вчора деякі батьки прийшли до школи, мама цієї дитини теж там була. Стався словесний конфлікт, а потім бійка. В результаті мама дитини, до якої були претензії, звернулася у Ренійський райвідділок із заявою про завдання їй побоїв іншою учасницею конфлікту. Зараз заява перевіряється, її направили на судмедекспертизу, опитані вчителі та батьки. Якщо інформація підтвердиться, то буде прийматися рішення про початок провадження за статтею 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження)", — зазначили в поліції.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня в гуртожитку Дніпра студенти побилися через гучний секс.