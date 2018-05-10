Під Дніпром загорілось сміттєзвалище

Інформація про пожежу надійшла до вогнеборців приблизно о другій годині дня.

У місті Підгороднє Дніпропетровської області горить сміття на відкритій території полігону для переробки твердих побутових відходів.

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Як повідомляє ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, інформація про пожежу надійшла до рятувальників о 13:37. До ліквідації пожежі залучено 17 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Станом на 17:00 ліквідація пожежі на сміттєзвалищі тривала. Вогонь охопив площу у приблизно 1500 квадратних метрів.

Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня 2016 року на Грибовицькому сміттєзвалищі у Львівській області спалахнула масштабна пожежа. В ході гасіння стався зсув сміття, під який потрапили троє рятувальників і еколог Львівського комунального підприємства «Збиранка». Усі вони загинули.