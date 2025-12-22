Україна вимагає в Росії негайно повернути викрадених жителів села Грабовське.

Україна вимагає в Росії негайно повернути мирних жителів села Грабовського Сумської області, яких викрали російські військові. Таку заяву на своїй сторінці в Х зробив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Він зазначив, що російські окупанти викрали з села Грабовського п'ять десятків цивільних осіб, переважно літніх жінок.

"Такими середньовічними нападами путінська Росія демонструє, що вона нічим не відрізняється від терористичних угруповань, таких як ІДІЛ, "Боко Харам" чи "Хамас". Ми вимагаємо повернути наших цивільних заручників додому. Ці п'ятдесят осіб та тисячі інших цивільних осіб, примусово депортованих до Росії, включаючи українських дітей", - написав він.

У заяві йдеться, що Україна закликає всі держави та міжнародні організації приєднатися до вимоги звільнення невинних цивільних осіб, викрадених з їхніх домівок. Він додав, що даний військовий злочин вже переслідується в Україні і "повинен отримати відповідну реакцію також на міжнародному рівні".

"Це також підкреслює постійну загрозу життя поруч із Росією. Ось чому Україна потребує справжнього, тривалого миру. Життя поруч із терористами вимагає сили та надійних гарантій безпеки", - резюмував він.

Викрадення людей з Грабовського

Як писав УНІАН, 21 грудня російські війська перетнули кордон у Сумській області та вивезли звідти понад 50 цивільних. Внаслідок наступу українські оборонці відійшли з кількох позицій поблизу селища. Тривають стабілізаційні дії.

Аналітики моніторингового проєкту DeepState зазначили, що наразі село знаходиться в сірій зоні. Вони припустили, що прорив росіян став можливим через безвідповідальність військових, які відповідали за оборону напрямку. Зокрема, вони надавали власну зброю місцевим мешканцям та байдуже ставилися до ворожих дронів-спостерігачів, які залітали в село.

Вивезення цивільних з Грабовського військові назвали провокацією. А спроба зайти у селище виглядає як локальний прорив кордону.

