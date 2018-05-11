У Львові поліція розслідує пожежу у таборі ромів як хуліганство

У поліції стверджують, що заяв від потерпілих не надходило.

У Львові поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі у таборі ромів, яка сталася 9 травня.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Львівській області, за даним фактом 10 травня відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 296 (хуліганство) КК України.

«Правоохоронці встановлюють обставини виникнення пожежі на території стихійного поселення у Львові, а також особи зловмисників, які причетні до скоєння цього правопорушення», - йдеться у повідомленні.

У відомстві також додали, що станом на 10.00 11 травня до поліції заяв від потерпілих не надходило.

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Як повідомив УНІАН речник Головного управління ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев, 9 травня о 21.19 до рятувальників надійшла інформація про пожежу на відкритій території на вул. Городоцькій.

«Після отримання повідомлення про те, що на вул. Городоцькій у Львові на відкритій території горять п’ять ромських наметів, перші підрозділи рятувальників прибули на місце о 21.28. На момент їх прибуття на даній території перебувало кілька людей. Вогнем було знищено п’ять наметів. О 21.45 пожежу було повністю ліквідовано», - зазначив Туровцев.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила про те, що поблизу Львова 9 травня невідомі спалили табір ромів. У результаті цього було знищено майно ромів, а самі жителі табору були змушені залишити поселення.