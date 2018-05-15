У Києві обстріляли маршрутку (відео)
08:25, 15 травня 2018Інциденти
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Відомо, що внаслідок стрілянини постраждалих немає.
Інцидент стався біля "Лісової" / Скріншот
У Києві поблизу станції метро "Лісова" невідомі обстріляли маршрутний автобус "Київ - Бровари".
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Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці у Facebook. Зазначається, що інцидент стався 14 травня близько 23:00.
Можливо, стріляли з пневматичної зброї або "флобера". ЗМІ повідомляють, що обійшлося без постраждалих.
УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!
Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 14 травня, у Солом'янському районі Києва сталася ДТП за участю двох маршруток - в одного з водіїв стався інсульт.
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